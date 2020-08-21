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РБК
РБК

Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Адвокат Пашаев заявил, что «раздражает судью своим профессионализмом»

Москва 2413:16
Спорт-Экспресс

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от его услуг

Спорт-Экспресс10:20
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:17
Газета.Ru

Экс-адвокат Ефремова пообещал не «бросать» бывшего клиента

Газета.Ru11:45
РИА Новости

Пашаев пообещал «не бросать» Ефремова и отметил свой профессионализм

РИА Новости11:08
Аргументы и Факты

Почему Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов?

Аргументы и Факты12:04
ТАСС

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

ТАСС11:01

В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%. Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.
Фонтанка.Ру13:24
5

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегоднявчера в 06:43
5

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
РИА Новости10:42
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