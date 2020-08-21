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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката

"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
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RT на русском

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

RT на русскомвчера в 15:56
Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°вчера в 13:21
РИА Новости

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

РИА Новостивчера в 11:57
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфаксвчера в 09:50
ТАСС

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

ТАССвчера в 11:01
Известия

Защитная реакция: почему Михаил Ефремов решил сменить адвокатов

Известиявчера в 13:38
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:17

США и ЕС договорились о снижении импортных тарифов на сотни миллионов долларов

США и Евросоюз на фоне не самого простого периода в своих торговых отношениях договорились снизить тарифы на импорт друг у друга товаров на ежегодную сумму в несколько сотен миллионов долларов и надеются, что за этим соглашением последуют новые договоренности в области торговли, говорится в совместном заявлении Штатов и ЕС, распространённом Еврокомиссией.
ПРАЙМвчера в 13:22

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 03:00
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
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Тюрьма за поддельный техосмотр. Почему в России покупают ТО

Наказание за продажу и покупку поддельного техосмотра Еще осенью прошлого года президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, который ужесточает административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре.
110km.ruвчера в 07:08

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.com20 августа в 06:54
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ФСБ сорвала попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Взгляд.ру20 августа в 02:59
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