США и ЕС договорились о снижении импортных тарифов на сотни миллионов долларов

США и Евросоюз на фоне не самого простого периода в своих торговых отношениях договорились снизить тарифы на импорт друг у друга товаров на ежегодную сумму в несколько сотен миллионов долларов и надеются, что за этим соглашением последуют новые договоренности в области торговли, говорится в совместном заявлении Штатов и ЕС, распространённом Еврокомиссией.