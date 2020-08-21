Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката
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"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
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