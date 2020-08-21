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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката

"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
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Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°вчера в 13:21
Известия

Дочь Ефремова прокомментировала его отказ от адвоката Пашаева

Известия23:58
РИА Новости

Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева

РИА Новости23:21
RT на русском

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

RT на русскомвчера в 15:56
РБК

Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов

РБК01:40
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфаксвчера в 09:50
ТАСС

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

ТАССвчера в 11:01

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ
Коммерсантъвчера в 06:08
3,4K

Андрей Макин занял должность главврача БСМП Алтайского края

Владислав Бомбизо ушел с поста главврача краевой больницы скорой помощи Он возглавлял "первую горку" почти девять лет Информация о том, что пост главврача займет экс-министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин, подтвердилась.
АМИТЕЛ01:10
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У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ruвчера в 09:13
10

Израиль нанес танковый удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

Израильская армия атаковала объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск радикалами ракеты по территории страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.
Газета.Ru00:55
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известия20 августа в 03:39
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