Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката
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"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
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Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБКвчера в 11:13
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