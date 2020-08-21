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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката

"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
С чего всё началось
РБК

Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова

Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБКвчера в 11:13
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Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

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Ефремов решил сменить адвокатов

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Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

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Навальный впал в кому в больнице Омска после отравления

По прилете в Омск (была совершена вынужденная посадка из-за критического состояния) Алексея срочно госпитализировали в БСМП №1 и подключили к аппарату ИВЛ, так как привести его в сознание не удалось.
Popcake20 августа в 05:16
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

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РИА Новостивчера в 03:31
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ru20 августа в 10:46
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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