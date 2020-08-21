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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката

"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эльман Пашаев: Ефремов от меня не отказался

Комсомольская правда02:34
Известия

Защитная реакция: почему Михаил Ефремов решил сменить адвокатов

Известиявчера в 13:38
Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°вчера в 13:21
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфаксвчера в 09:50
РИА Новости

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

РИА Новости02:01
ТАСС

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

ТАССвчера в 11:01
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:17

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В ФФККР объяснили отсутствие Загитовой в заявке на Кубок России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявилась для участия в Кубке России.
Metaratingsвчера в 12:30

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Тихановская назвала себя символом борьбы за права в Белоруссии

"Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня" Бывший кандидат в президенты из Вильнюса отметила, что она возложила на себя обязанность быть национальным лидером.
Московский Комсомолец19:59
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США больше не настаивают на участии Китая в переговорах по СНВ-3

США отказались от требования об обязательном участии Китая в переговорах с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъвчера в 05:35
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В Крыму выявили 55 новых случаев коронавируса

Новые зараженные определены среди граждан, самостоятельно обратившихся за помощью медиков (25 человек), среди контактировавших с инфицированными (19), в рамках проведения тестирования здорового населения (9), а также граждан, приехавших с Украины (2). Общее число случаев выявления вируса в организме в Крыму составляет 1 тысячу 910.
Evo-rus.comвчера в 06:50
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