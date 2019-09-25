Судья принял такое решение в связи с опозданием на заседание одного из адвокатов осуждённого. Таким образом, последний остающийся в заключении фигурант дела Александра Кокорина и Павла Мамаева пробудет за решёткой как минимум до 11 октября. Сами футболисты на суд к товарищу не приехали.

Суд перенёс слушание об УДО фигуранта дела Кокорина и Мамаева

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