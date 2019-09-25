Происшествия
RT на русскомСуд перенёс слушание об УДО фигуранта дела Кокорина и Мамаева
Судья принял такое решение в связи с опозданием на заседание одного из адвокатов осуждённого. Таким образом, последний остающийся в заключении фигурант дела Александра Кокорина и Павла Мамаева пробудет за решёткой как минимум до 11 октября. Сами футболисты на суд к товарищу не приехали.
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Кокорин и Мамаев не приехали на Брянщину поддержать друга
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Адвокат Протасовицкого: «Считаю, что суд грубо нарушил закон, вновь перенеся рассмотрение вопроса об УДО»
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Стало известно, почему Кокорин и Мамаев не приехали в Клинцы на суд к другу
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