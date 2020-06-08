Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

с чего всё началось

Ковалев заявил «Ведомостям», что решение суда будет обжаловано. Ранее против Ананьева было возбуждено дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 г. Компания требовала с него 2,9 млрд руб.

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