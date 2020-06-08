Экономика

ВедомостиВедомостиСуд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

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Ковалев заявил «Ведомостям», что решение суда будет обжаловано. Ранее против Ананьева было возбуждено дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 г. Компания требовала с него 2,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.
РБК07:18

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Суд отклонил иск на 23 млрд рублей к Promsvyaz Capital братьев Ананьевых

Компания09:35

Суд отклонил иск «Промсвязькапитала» к Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на 23 млрд рублей

Интерфакс07:26

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Ведомости08:51

Суд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

ИА Красная Весна08:10

Дмитрий Ананьев признан банкротом по решению апелляции

Долг.рф08:09

Суд признал экс-предправления ПСБ Ананьева банкротом

Коммерсантъ09:01

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

РБК07:18
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Прокуратура ищет пострадавших от мошенничества риелтора из Челнов

БИЗНЕС Online 10:54
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
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Общество

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
RT на русском 10:38
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Экономика

ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно».
Коммерсантъ 09:13
6
Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
133
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
28
Общество

Парикмахерские и салоны красоты заработают в городе с 9 июня

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству возобновляют работу с 9 июня.
Информационный центр Правительства Москвы 07:32
5
Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
28
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
209
Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
339
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Футбол

Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула

Напомним, что 30-летний Рыбус перешел в Локомотив из Лиона в июле 2017 года.
Советский спорт 10:58
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
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Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
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Армия и оружие

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
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Авто

Представлен электрический хэтчбек Fiat 500

Три месяца назад компания Fiat представила электрическую «пятисотку» нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
Motor 10:26
Политика

Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 10:01
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

Новые автомобили вчера в 04:51
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Происшествия

В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса

У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края.
REGNUM 10:23
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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