Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСуд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

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Процедура банкротства по иску зерновой компании «Настюша» запущена в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка и православного олигарха Дмитрия Ананьева, 8 июня сообщает РБК.
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с чего всё началось

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.
РБК07:18

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о признании банкротом экс-совладельца Промсвязьбанка

Rambler News Service12:06

Суд отклонил иск на 23 млрд рублей к Promsvyaz Capital братьев Ананьевых

Компания09:35

Суд отклонил иск «Промсвязькапитала» к Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на 23 млрд рублей

Интерфакс07:26

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Ведомости08:51

Суд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

ИА Красная Весна08:10

Суд признал экс-предправления ПСБ Ананьева банкротом

Коммерсантъ09:01

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

РБК07:18
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:15, Ашберн
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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