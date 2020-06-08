Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

с чего всё началось

Процедура банкротства по иску зерновой компании «Настюша» запущена в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка и православного олигарха Дмитрия Ананьева, 8 июня сообщает РБК.

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 116

Политика Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17 Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. 38

Политика Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией. 3

Музыка Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса Международный музыкальный фестиваль "Жара", который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год, сообщает Sputnik Азербайджан. 1

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 56

Футбол Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.

Финансы Фондовая Америка торгуется без единой динамики Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Политика Трамп отверг предложение о сокращении финансирования полиции Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого роспуска или сокращения финансирования полиции не будет.

Шоу-бизнес Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.

Технологии Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников. 3

Здоровье Холодный очаг. Как коронавирус пришел на Камчатку Власти Камчатки утром 8 июня сообщили о вспышке коронавируса в закрытом на карантин Доме ребенка, при этом инфекцию там выявили еще 5 июня — у 26 сотрудниц и трех детей. 2

Киберспорт OG отказалась от второго состава по Dota 2 Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.

Общество Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 4

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K