Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСуд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

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Девятый арбитражный апелляционный суд возобновил прекращенное ранее дело о банкротстве Ананьева, удовлетворил исковое заявление о погашении долга в 3 млрд рублей перед компанией «Настюша», ввел процедуру банкротства, реализацию имущества и назначил конкурсного управляющего.
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Суд признал экс-предправления ПСБ Ананьева банкротом

Коммерсантъ09:01

Суд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

ИА Красная Весна08:10

Суд отклонил иск «Промсвязькапитала» к Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на 23 млрд рублей

Интерфакс07:26

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Долг.рф08:09

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

РБК07:18
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Общество

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

Lenta.ru вчера в 08:16
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Политика

Пашинян решил сменить руководство силовых структур и Генштаба

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ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 04:10
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Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
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Происшествия

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РБК 05:17
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Общество

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Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
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Футбол

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
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Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
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РБК 04:15
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
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Здоровье

Специалисты Минздрава России подвели итоги командировки в Дагестан

Подводя итог рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

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Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель.
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В Москве сохраняется масочный режим

Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
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В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Миндаль и рыба в рационе помогут снизить уровень холестерина

Миндаль и рыба в рационе помогут значительно снизить уровень холестерина.
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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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