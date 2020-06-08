Экономика

ВедомостиВедомостиСуд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

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В свою очередь апелляционный суд не согласился с этим и удовлетворил жалобу арбитражного управляющего компании «Настюша», признав Ананьева банкротом. Теперь в отношении него будет введена процедура реструктуризации долгов, в деле о банкротстве назначен арбитражный управляющий.
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Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

«Апелляционный суд рассмотрел жалобу арбитражного управляющего компании «Настюша», удовлетворил ее и признал Дмитрия Ананьева банкротом», — сообщил РБК адвокат Ананьева Ковалев, добавив, что в отношении банкира введена процедура реструктуризации долгов, в деле о банкротстве назначен арбитражный управляющий.
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