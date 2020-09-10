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Интерфакс
Интерфакс

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Суд также установил обвиняемому ряд запретов.В источнике
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РБК

Суд перевел фигуранта дела Фургала под домашний арест

РБК08:28
Интерфакс

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

Интерфакс07:10
ТАСС

Защита назвала причину смягчения меры пресечения экс-партнеру Фургала

ТАСС07:35
RT на русском

Адвокат объяснил смягчение меры пресечения экс-партнёру Фургала

RT на русском07:54
РИА Новости

Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест

РИА Новости07:31
Lenta.ru

Давшего показания против Фургала решили отпустить из СИЗО

Lenta.ru06:15
Коммерсантъ

Фигурант дела Сергея Фургала переехал из СИЗО домой

Коммерсантъ08:59

Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24

Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки09:31
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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