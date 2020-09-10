Фигуранта дела Фургала Мистрюкова отпустили под домашний арест
Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова — фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием.В источнике
С чего всё началось
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"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", - сказала собеседница агентства. Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
ТАСС06:00
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