"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", - сказала собеседница агентства. Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

ТАСС 06:00