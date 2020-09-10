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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Фигуранта дела Фургала Мистрюкова отпустили под домашний арест

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова — фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

СК просит отпустить признавшего вину экс-партнера Фургала под домашний арест

"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", - сказала собеседница агентства. Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
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