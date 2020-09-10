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Интерфакс
Интерфакс

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Суд также установил обвиняемому ряд запретов.В источнике
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РИА Новости

Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест

РИА Новости07:31
Интерфакс

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

Интерфакс07:10
Коммерсантъ

Фигурант дела Сергея Фургала переехал из СИЗО домой

Коммерсантъ08:59
RT на русском

Адвокат объяснил смягчение меры пресечения экс-партнёру Фургала

RT на русском07:54
РБК

Суд перевел фигуранта дела Фургала под домашний арест

РБК08:28
Lenta.ru

Давшего показания против Фургала решили отпустить из СИЗО

Lenta.ru06:15
ТАСС

Защита назвала причину смягчения меры пресечения экс-партнеру Фургала

ТАСС07:35

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
РИА Новости09:58
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.
Моя Москва.онлайн08:01
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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