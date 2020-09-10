Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.