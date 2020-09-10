Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
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"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Суд также установил обвиняемому ряд запретов.В источнике
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