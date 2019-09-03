Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева. На смене меры пресечения настояло следствие.
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