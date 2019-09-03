Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева. На смене меры пресечения настояло следствие.

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Политика Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.

Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

Здоровье Ученые рассказали, какой рацион поможет защититься от депрессии Изучив более 40 научных исследований, ученые из Великобритании выяснили, как можно снизить риски появления депрессии почти на треть (примерно на 33%), всего лишь включив в свой рацион некоторые продукты.

Политика Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.

Политика В России отказались от обрезания Sukhoi Superjet В Минпромторге России решили отказаться от выпуска укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.

Хоккей Защитник «Детройта» Кронвалль объявил о завершении карьеры Шведский защитник Никлас Кронвалль, игравший за «Детройт» с 2003 года, завершил спортивную карьеру.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Единоборства Промоутер назвал первого соперника боксера Усика в тяжелом весе Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

Кино Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.

Политика Джонсон лишился большинства в парламенте В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.

Армия и оружие Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Политика Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

Общество Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.

Космос Робот «Федор» поработал дрелью на МКС Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.

Происшествия Восьмилетняя девочка пропала под Липецком Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Авто Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris Изменив стратегию, компания Toyota пересмотрела внешний дизайн и интерьер седана Toyota Yaris.