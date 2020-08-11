Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

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Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, отложено на 12 августа, сообщили РБК в пресс-службе суда. Днем 11 августа скорая помощь забрала Ефремова во время судебного заседания, его госпитализировали в Боткинскую больницу.