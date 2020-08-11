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РБК
РБК

Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, отложено на 12 августа, сообщили РБК в пресс-службе суда. Днем 11 августа скорая помощь забрала Ефремова во время судебного заседания, его госпитализировали в Боткинскую больницу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт

МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

РИА Новости11:40
РБК

Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа

РБК10:08
RT на русском

Михаил Ефремов госпитализирован в тяжёлом состоянии

RT на русском12:00
Ёлдаш

Ефремова госпитализировали прямо из зала судебного заседания

Ёлдаш07:37
Интерфакс

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Интерфакс07:46
ТАСС

Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа

ТАСС07:41
Москва 24

Ефремова вынесли из здания суда на носилках

Москва 2408:15

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.
Российская газетавчера в 12:18
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28