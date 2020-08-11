Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа
Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, отложено на 12 августа, сообщили РБК в пресс-службе суда. Днем 11 августа скорая помощь забрала Ефремова во время судебного заседания, его госпитализировали в Боткинскую больницу.В источнике
С чего всё началось
Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт
МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
Подробнее о событии