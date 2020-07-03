Политика
ИА Красная ВеснаСуд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе свидетеля
Запрос о допросе свидетеля, расследовавшего гибель пилота Владислава Волошина в деле о крушении рейса MH17, отклонил Суд Нидерландов, 3 июля заявил председатель суда Хендрик Стинхейс.
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Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Общество
В Калининградской области за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Калининградской области скончался ещё один пациент с COVID-19.
Клопс 03:51
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.
Prian.ru 02 июля в 10:30
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
Общество
Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ
Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
США заявили о подготовке саммита G7 с участием России
США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Профиль вчера в 05:07
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Общество
Врач Тимаков посоветовал людям с патологиями оставаться дома в июле
Причина — переменчивая погода, которая может представлять для них опасность, заметил врач, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
NewInform 04:06
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Происшествия
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
РИА Новости 03:07
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 02 июля в 03:48
Происшествия
Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки
Акценты 04:05
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11