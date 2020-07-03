Запрос о допросе свидетеля, расследовавшего гибель пилота Владислава Волошина в деле о крушении рейса MH17, отклонил Суд Нидерландов, 3 июля заявил председатель суда Хендрик Стинхейс.

Суд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе свидетеля

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