Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСуд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе свидетеля

Запрос о допросе свидетеля, расследовавшего гибель пилота Владислава Волошина в деле о крушении рейса MH17, отклонил Суд Нидерландов, 3 июля заявил председатель суда Хендрик Стинхейс.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США

Коммерсантъвчера в 13:38

Суд Нидерландов отказал в новом запросе данных спутников НАТО по MH17

РБКвчера в 11:48

Прокуратура назвала условие повторного запроса данных у США по MH17

РИА Новостивчера в 11:41

В суде по MH17 отказались изучать смерть украинского пилота Волошина

Lenta.ruвчера в 11:00

Нидерландский суд отклонил запросы защиты Пулатова по делу MH17

Вести.Ruвчера в 09:50

Суд одобрил повторный запрос у США снимков с места крушения MH17

RT на русскомвчера в 11:25

Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

Взгляд.рувчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
743
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
5,4K
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
898
Общество

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
23
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
21
Общество

В Калининградской области за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Калининградской области скончался ещё один пациент с COVID-19.
Клопс 03:51
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.
Prian.ru 02 июля в 10:30
2,7K
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
72
Космос

В открытый космос сможет в 2023 году выйти первый космический турист

Live24 03:19
Общество

Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
34
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
18
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
2,8K
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,7K
Политика

США заявили о подготовке саммита G7 с участием России

США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Профиль вчера в 05:07
12
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
119
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
3
Общество

Врач Тимаков посоветовал людям с патологиями оставаться дома в июле

Причина — переменчивая погода, которая может представлять для них опасность, заметил врач, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
NewInform 04:06
10
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
752
Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Происшествия

Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки

Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
РИА Новости 03:07
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
125
Общество

Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
9
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 02 июля в 03:48
1,2K
Происшествия

Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки

Акценты 04:05
2
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
1,3K
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
14
Общество

Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
13
Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
533
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
59
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное