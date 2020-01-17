Общество
РИА НовостиСуд по иску «Агрокома» взыскал 154 миллиона рублей с «Ростова»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску ООО "Агроком Холдинг" бизнесмена Ивана Саввиди взыскал с футбольного клуба "Ростов" около 154 миллионов рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда.
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Business FM Уфа16 января в 05:40
Суд взыскал с «Ростова» 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг»
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