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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) по иску ООО "Агроком Холдинг" бизнесмена Ивана Саввиди взыскал с футбольного клуба "Ростов" около 154 миллионов рублей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда.
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