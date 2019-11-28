Общество

РБКРБКСуд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Суд Москвы взыскал 29 млн рублей с Зураба Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента городского имущества решил взыскать с известного скульптора и художника Зураба Церетели около 29 миллионов рублей неустойки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Зураб Церетели
Художник
Советский и российский художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор. С 1997 года - Президент Российской академии художеств. Академик АХ СССР.
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