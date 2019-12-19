Общество

ТАССТАСССуд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.
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Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

ТАСС12:07

Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков

Интерфакс13:20

Детей российских разведчиков-нелегалов признали канадцами

Взгляд.ру12:26

Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады

Lenta.ru15:25

Суд признал детей российских разведчиков канадскими гражданами

News.ru15:33
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Происшествия

Гражданское лицо пострадало при стрельбе в центре Москвы

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что одно гражданское лицо пострадало в результате стрельбы в центре Москве.
Москва 24 15:30
Политика

Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США

На следующий день канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций Вашингтона и заявила о намерении «решительно обсуждать» вопрос американских мер против газопровода.
Парламентская газета 16:14
Футбол

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым

Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Soccer.ru вчера в 11:28
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

Чемпионат 14:23
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Происшествия

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
РБК 10:22
Авто

Автомобили Opel вернулись на авторынок Ростова

Автоконцерн Opel открыл продажи в России новых моделей, которые поступили в автосалоны 11-ти официальных дилеров в крупных городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 17 декабря в 01:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным

Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Uznayvse.ru 08:27
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 07:13
Политика

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан, и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
Наука

Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
РИА Новости 02:47
Футбол

Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма

Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Sport.ru 16:00
Общество

Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль

Lenta.ru 15:03
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Политика

60% украинцев высказались за вступление в ЕС

В ноябре за вступление в Евросоюз высказались 57% опрошенных, а вступление в Альянс поддержали 48% респондентов, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», проводившей опрос в период с 13 по 17 декабря.
News.ru 08:29
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport 13:21
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru 03:57
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Политика

Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Магсити74 08:33
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Гаджеты

Новые флагманы Huawei P40 и P40 Pro раскрыли до анонса

Профиль 01:02
Армия и оружие

ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
РИА Новости 10:55
Интернет

В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook

В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Красная весна 14:57
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

В июне этого года Лидия Федосеева-Шукшина уже оказывалась пациенткой больницы.
Петербургский дневник 11:24
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
Футбол

Анчелотти может возглавить «Эвертон»

Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.
Sport.ru 05:15
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс 10:05
Происшествия

Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест

В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.
КамИНФОРМ 00:00
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал вчера в 00:29
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
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Российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010. В настоящее время - советник президента ПАО "НК «Роснефть», по совместительству - доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике, член Попечительского совета ДОСААФ РФ, сопредседатель российской общественной организации «Аналитический комитет».
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Предприниматель, по сообщениям российских информационных агентств и собственным показаниям, данным в ходе суда, - раскрытый агент российской разведки, действовавший в США под легендой предпринимательницы русского происхождения.
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