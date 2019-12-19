Общество
ТАСССуд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.
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Происшествия
Гражданское лицо пострадало при стрельбе в центре Москвы
Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что одно гражданское лицо пострадало в результате стрельбы в центре Москве.
Политика
Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США
На следующий день канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций Вашингтона и заявила о намерении «решительно обсуждать» вопрос американских мер против газопровода.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Происшествия
В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
Авто
Автомобили Opel вернулись на авторынок Ростова
Автоконцерн Opel открыл продажи в России новых моделей, которые поступили в автосалоны 11-ти официальных дилеров в крупных городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным
Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Политика
РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан, и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Наука
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Американские исследователи сняли из космоса, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.
Футбол
Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Политика
60% украинцев высказались за вступление в ЕС
В ноябре за вступление в Евросоюз высказались 57% опрошенных, а вступление в Альянс поддержали 48% респондентов, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», проводившей опрос в период с 13 по 17 декабря.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным
Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Армия и оружие
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
В июне этого года Лидия Федосеева-Шукшина уже оказывалась пациенткой больницы.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Футбол
Анчелотти может возглавить «Эвертон»
Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Происшествия
Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест
В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.