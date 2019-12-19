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ТАСССуд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.
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Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков
Интерфаксвчера в 13:20
Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков
Московский Комсомолецвчера в 17:18
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