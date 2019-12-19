Общество

ТАССТАСССуд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.
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Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

ТАССвчера в 12:07

Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков

Интерфаксвчера в 13:20

Детей российских разведчиков-нелегалов признали канадцами

Взгляд.рувчера в 12:26

Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады

Lenta.ruвчера в 15:25

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Известиявчера в 18:23

Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков

Московский Комсомолецвчера в 17:18

Суд признал детей российских разведчиков канадскими гражданами

News.ruвчера в 15:33
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Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews вчера в 01:57
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Авто

Найдена простоявшая 20 лет Волга с 4 ящиками советской водки

Вместе c автомобилем наследники сохранили четыре ящика запечатанной водки «Русская» производства 1980-х годов, мешок советской сгущёнки и кучу запчастей для Волги, включая фары, амортизаторы, рессоры, карбюратор и многое другое.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Цивилёв наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Накануне губернатор поблагодарил её за труд и вклад в развитие региона, вручив медаль «За служение Кузбассу».
ВашГород.ру вчера в 20:54
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Здоровье

Путин заявил, что сюжеты с просьбой о помощи детям нельзя запретить

Президент России Владимир Путин считает, что телевизионные сюжеты и передачи о необходимой помощи детям нельзя запретить, потому что спасение одного - двух детей тоже важно, хотя в глобальном плане это мало что меняет.
РИА Новости вчера в 07:27
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2

UfacityNews.ru вчера в 16:10
Культура

В Татарстане начинают отмечать 100-летие образования ТАССР

Коммерсантъ Казань вчера в 04:19
Футбол

Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Советский спорт 18 декабря в 23:49
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела

Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Газета.Ru вчера в 07:14
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Происшествия

Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском вчера в 21:19
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Пятый канал вчера в 16:19
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 18 декабря в 10:40
Происшествия

Мать и отчим морили голодом 6-летнего сына в Волгограде

Московский Комсомолец вчера в 08:04
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
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Российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010. В настоящее время - советник президента ПАО "НК «Роснефть», по совместительству - доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике, член Попечительского совета ДОСААФ РФ, сопредседатель российской общественной организации «Аналитический комитет».
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Предприниматель, по сообщениям российских информационных агентств и собственным показаниям, данным в ходе суда, - раскрытый агент российской разведки, действовавший в США под легендой предпринимательницы русского происхождения.
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