Общество

ТАССТАСССуд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.
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Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

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Суд Оттавы подтвердил канадское подданство двух сыновей российских разведчиков

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Детей российских разведчиков-нелегалов признали канадцами

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Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады

Lenta.ru15:25

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Известия18:23

Суд подтвердил канадское гражданство у детей российских разведчиков

Московский Комсомолец17:18

Суд признал детей российских разведчиков канадскими гражданами

News.ru15:33
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Происшествия

Восстановлена картина нападения на приемную ФСБ в центре Москвы

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В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Общество

Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ

Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
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Политика

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В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen

РИА Новости 19:24
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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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Андрей Олегович Безруков
Российский полковник
Российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010. В настоящее время - советник президента ПАО "НК «Роснефть», по совместительству - доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Совета по внешней и оборонной политике, член Попечительского совета ДОСААФ РФ, сопредседатель российской общественной организации «Аналитический комитет».
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Игорь Вячеславович Сутягин
Российский учёный
Российский и британский учёный, военный аналитик, старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), бывший сотрудник Института США и Канады РАН, кандидат исторических наук. В 2004 году, несмотря на то, что не имел оформленного допуска к секретным материалам, был осуждён по статье 275 УК РФ. В 2010 году, проведя в заключении почти 11 лет, в результате обмена осуждёнными между Россией и США был освобождён и оказался в Великобритании.
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