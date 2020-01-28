с чего всё началось

Принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya, которая накопилась с 1999 года.

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