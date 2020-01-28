Общество
Live24Суд подтвердил право России на бренд «Столичной» водки
Принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya, которая накопилась с 1999 года.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет Financial Times.Forbesвчера в 15:25
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Политика
Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве
Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Культура
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Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Болгария решила частично отказаться от российского газа
Как заявил тогда исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, переговоры с «Газпромэкспортом» были завершены в последние дни 2019 года и с 1 января Болгария начала получать российский газ через Турцию.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
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Космос
В США свернули разработку космоплана XS-1
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Общество
Не посещавший Китай житель Японии заболел коронавирусом
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Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Общество
McDonald’s на Пушкинской 31 января вернет цены 1990 года
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Политика
Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам
Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Политика
Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Биатлон
Тихонов жестко раскритиковал главу СБР за возможное сокращение сборной
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева за возможное сокращение национальной сборной.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
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Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.