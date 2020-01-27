Общество
Lenta.ruСуд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом сообщает издание Financial Times.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет Financial Times.Forbesвчера в 15:25
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Общество
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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Пожар лишил жилья 20 человек в Дунаево
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Армия и оружие
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе не может быть
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе не может быть.
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Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Здоровье
Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае
Все пациенты в других странах заразились в двух случая: при самостоятельных поздках в Ухань, либо же при тесном контакте с недавно вернувшимися из Уханя людьми.
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
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«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов
Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов.
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В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции
В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили так называемую «сделку века».
Гаджеты
Качественные рендеры демонстрируют дизайн смартфонов iPhone 12
Ресурс LetsGoDigital представил качественные рендеры смартфонов семейства iPhone 12 (неофициальное название), которые компания Apple, как ожидается, анонсирует в сентябре нынешнего года.
Биатлон
Губерниев поделился мнением об изменениях в биатлонной сборной
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.
Авто
Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в РФ
Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже началось, поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим «военного времени»
Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь объявили о введении режима "военного времени" в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета "Жэньминьжибао" со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения.
Здоровье
Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники
Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.
Общество
Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста
Политика
Россияне поддерживают объединение с Белоруссией
Агентство отмечает, что за создание общего государства с единым руководством выступает 13% опрошенных, ещё 10% респондентов считают, что Белоруссия должна войти в состав России.
Игры
Новая часть Torchlight меняет название и переезжает в Steam
Новая часть игры Torchlight от студии Echtra Games изменит не только название, но и условия распространения, а также площадку, прописавшись теперь на сервисе Steam вместо Arc.