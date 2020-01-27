Общество

Lenta.ruLenta.ruСуд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом сообщает издание Financial Times.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет
 Financial Times.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
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При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Новая часть Torchlight меняет название и переезжает в Steam

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