с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом сообщает издание Financial Times.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Общество Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.

Футбол Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака» Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Здоровье Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае Все пациенты в других странах заразились в двух случая: при самостоятельных поздках в Ухань, либо же при тесном контакте с недавно вернувшимися из Уханя людьми.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Политика Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века» Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили так называемую «сделку века».

Гаджеты Качественные рендеры демонстрируют дизайн смартфонов iPhone 12 Ресурс LetsGoDigital представил качественные рендеры смартфонов семейства iPhone 12 (неофициальное название), которые компания Apple, как ожидается, анонсирует в сентябре нынешнего года.

Биатлон Губерниев поделился мнением об изменениях в биатлонной сборной Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.

Здоровье В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим «военного времени» Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь объявили о введении режима "военного времени" в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета "Жэньминьжибао" со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения.

Здоровье Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.

Политика Россияне поддерживают объединение с Белоруссией Агентство отмечает, что за создание общего государства с единым руководством выступает 13% опрошенных, ещё 10% респондентов считают, что Белоруссия должна войти в состав России.