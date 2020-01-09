Политика
КоммерсантъСуд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии
Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Господина Кварчию признали заинтересованным лицом в исходе дела.
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Политика
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался насчет появившейся версии о попадании ракеты в украинский лайнер в небе над Ираном.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Армия и оружие
США задумали разместить новые базы в Азии для борьбы с Россией
Военное командование США планирует разместить в Азии новые базы, которые будут бороться с Россией и Китаем.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Здоровье
Доктор Мясников назвал самые бесполезные методы народной медицины
По сей день некоторые в качестве лечебного средства используют керосин, в том числе при больном горле, но это не только бесполезно, но и опасно для здоровья, пояснил Мясников.
Шоу-бизнес
Историк: «Отречение Меган и Гарри может быть выгодно Елизавете II»
Меган критикуют, Гарри тоже, их сопоставляют с Уильямом и Кейт.
Экономика
Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии
Свердловскую киностудию включали в планы приватизации с 2014 года.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Общество
Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2»
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2».
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Политика
В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах
Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Гаджеты
Intel показала свою первую дискретную видеокарту
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики
Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Теннис
Хачанов уступил Лайовичу в первом матче полуфинала ATP Cup
В Австралии состоялся первый матч полуфинального противостояния командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup между сборными России и Сербии.