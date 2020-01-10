Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии

Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Господина Кварчию признали заинтересованным лицом в исходе дела.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суд рассмотрит жалобу экс-кандидата в президенты Квициниа 10 января

Sputnik Абхазия04:57

Суд Абхазии начал рассмотрение жалобы на результаты президентских выборов в новом составе

ТАСС07:27

Суд Абхазии начал повторное рассмотрение жалобы оппозиции

REGNUM07:33

Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента

RT на русскомвчера в 08:32

Суд Абхазии вновь рассмотрит жалобу Квицинии по выборам президента

Известиявчера в 08:19

Суд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии

Коммерсантъвчера в 08:19

Суд по иску о незаконности выборов в Абхазии назначен на 15.00

Евразия Daily05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Общество

Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки

Первый летный опытный образец модернизированного пассажирского лайнера Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки.
ТК Звезда 07:59
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Футбол

«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.
Sport24.ru 16:58
Происшествия

Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставили на продажу

Эхо Москвы 15:00
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:19
Культура

Найдена самая ранняя версия песни Высоцкого «Райские яблоки»

Найдена самая ранняя версия песни Владимира Высоцкого "Райские яблоки", считавшаяся утерянной.
ТАСС 17:06
Биатлон

Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе

Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Вести.Ru 15:42
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
ТК Звезда 08 января в 17:17
Культура

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости 16:59
Происшествия

Ребенок открыл стрельбу в школе в Мексике

В Мексике ребенок устроил стрельбу в школе.
Москва 24 12:02
Происшествия

В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком

РИА Новости 17:50
Происшествия

В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
ТАСС 14:12
Политика

Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
RT на русском 19:21
Шоу-бизнес

Герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия

Век 08:06
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily 19:15
Общество

Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

Lenta.ru 17:06
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru 19:27
Футбол

Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме

Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Газета.Ru 12:42
Политика

В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
РИА Новости 19:01
Общество

США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов

Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
Взгляд.ру 18:25
Футбол

Департамент судейства РФС возглавил венгр Виктор Кашшаи

Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, — говорится в сообщении.
Вечерняя Москва вчера в 09:36
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Космос

Названы два способа двигать Солнце

Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Популярная механика 06 января в 07:02
Технологии

Apple сканирует все фото в iCloud

В ходе техновыставки CES 2020 в Лас-Вегасе представитель «яблочной» корпорации рассказал о том, что все снимки, находящиеся в iCloud, сканируются.
RuNews24.ru 19:44
Гаджеты

Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma

Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
3DNews 02:30
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM 18:49
Спорт

Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия

Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Ридус 15:14
Космос

В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты

Газета Кемерова 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное