Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии

Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Господина Кварчию признали заинтересованным лицом в исходе дела.
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