Политика
КоммерсантъСуд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии
Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Господина Кварчию признали заинтересованным лицом в исходе дела.
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Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Здоровье
Россия усилила надзор на границе с Китаем из-за пневмонии
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-китайскую границу из-за случаев заболевания пневмонией в Китае.
Космос
Ученый предсказал взрыв и появление новой звезды в небе в 2083 году
09.01.20 Современные тинейджеры имеют все шансы увидеть редкое зрелище – взрыв и появление новой звезды.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Авто
Genesis показал, как будет выглядеть первый кроссовер бренда
Бренд Genesis опубликовал первые официальные изображения кроссовера GV80 – первого автомобиля класса SUV в истории премиального подразделения Hyundai.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Политика
Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа
В интервью изданию GQ голливудская актриса Шэрон Стоун затронула политические темы.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Технологии
Хакеры атаковали пользователей Telegram
Северокорейские хакеры совершили «налёт» на пользователей Telegram.
Кино
Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком
В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.