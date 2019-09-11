Мещанский районный суд Москвы возобновляет слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.

с чего всё началось

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