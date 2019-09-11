Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

«В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит»,— сказал прокурор Михаил Резниченко. Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
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с чего всё началось

Дело «Седьмой студии». День 36

Мещанский районный суд Москвы возобновляет слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.
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Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела «Седьмой студии» в связи с нарушениями

ТАСС03:39

Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру

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Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Коммерсантъ03:25

Суд попросил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении

Дождь04:55

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

РБК04:23

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

RT на русском03:31

В суде прокомментировали возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру

Московский Комсомолец04:19
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Луис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»

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В России из-за снижения доходов стали реже разводиться

С января по июль 2019 года число разводов в России снизилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.
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Защитник «Сибири» Наумов выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Сибири» Владислав Наумов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче со СКА (2:4), сообщается в официальном Twitter новосибирского клуба.
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа

YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
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Новое правительство сформировали в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Транспорт

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Кино

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Политика

Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

На красной ветке московского метро пассажир упал на рельсы

РИА Новости 04:33
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

РИА Новости 04:51
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Шоу-бизнес

СК подозревает, что актрису Элину Быстрицкую заморили голодом

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На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику

Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
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Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
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Умер запустивший Гагарина в космос академик

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Шумахера тайно госпитализировали

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Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов

Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Большинство россиян не могут позволить себе покупку пикапа

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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
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Бекхэм пригласил Месси в «Интер Майами»

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Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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