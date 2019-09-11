Общество
КоммерсантъСуд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
«В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит»,— сказал прокурор Михаил Резниченко. Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд Москвы возобновляет слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.Медиазона03:21
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Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Футбол
Вячеслав Караваев: «„Зенит“ – топ-клуб. Коронный пинок от Дзюбы был»
Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в петербургский клуб, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru 08:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Кино
«Величайший опыт в моей жизни»: Хоакин Феникс об исполнении роли Джокера
Видео с монологом Феникса в своём Twitter-аккаунте 10 сентября выложил Рамин Сотудех. https: / / twitter.com / RaminSetoodeh / status / 1171262743854206976 Хоакин Феникс заявил, что роль Джокера стала "одним из величайших опытов в его жизни".
REGNUM вчера в 10:35
Политика
ЕК рассчитывает на долгосрочный транзит газа из России через Украину
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Шоу-бизнес
Совершенно голая Анфиса Чехова оседлала коня
Анфиса опубликовала кадр, на котором позирует совершенно обнажённая, сидя, точнее даже, лёжа на коне. Снимок был сделан на конном ранчо.
Paparazzi.ru 04:52
Шоу-бизнес
Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова
На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек.
Взгляд.ру 05:28
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Политика
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.
РИА Новости 07:08
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Авто
Хэтчбеку Hyundai i10 N Line достался литровый турбомотор
В Европе Hyundai i10 станет четвёртой моделью с пакетом N Line, так как им уже обзавелись i30, i30 Fastback и Tucson.
Драйв 05:18
Армия и оружие
Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку
Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Политика
Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона
Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.
Говорит Москва вчера в 12:25
Политика
Медведев: правовая база по наркосодержащим лекарствам готовится
Государство должно вести себя максимально внимательно в ситуации с ввозом незарегистрированных препаратов, считает Медведев.
ТАСС 07:07
Политика
Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград»
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Происшествия
Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри
Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Политика
МВФ и Украина начали обсуждение новой программы помощи
Ранее Украина расплатилась с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредиты, которые страна брала по программе 2014 года.
Газета.Ru 08:29
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34