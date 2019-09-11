Мещанский суд Москвы в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

«В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит»,— сказал прокурор Михаил Резниченко. Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.

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