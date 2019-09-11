Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

«В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит»,— сказал прокурор Михаил Резниченко. Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела «Седьмой студии» в связи с нарушениями

Мещанский суд Москвы в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС03:39

Подробнее о событии

Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела «Седьмой студии» в связи с нарушениями

ТАСС03:39

Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру

РИА Новости03:40

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Коммерсантъ03:25

Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Дождь03:25

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

RT на русском03:31

Суд предложил вернуть «дело Серебренникова» в прокуратуру

РБК03:31

Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости04:09
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.
Московский Комсомолец 02:55
Политика

США перестали быть защитником Европы, заявила Меркель

По словам Меркель, Европа и США связаны ценностями, однако автоматическим защитником Европы Вашингтон больше не является.
REGNUM 03:44
Политика

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией

Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».
LiveSport.ru вчера в 16:21
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Происшествия

ГИБДД под Первоуральском устроила погоню со стрельбой за Daewoo Matiz

На трассе под Первоуральском сегодня произошла погоня со стрельбой, сообщает портал Е1.
ТагилСити.ру 02:38
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Авто

FAW показал новый гибридный суперкар Hongqi S9

Китайский автоконцерн FAW представил под брендом Hongqi прототип нового гибридного гиперкара S9.
Автоновости дня 03:23
Религия

Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника

11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Политика

Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора

Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Происшествия

Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье

О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре

Мир новостей вчера в 12:05
Культура

Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» открывается в Музеях Московского Кремля

Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" откроется в среду в Музеях Московского Кремля.
ТАСС вчера в 17:11
Космос

В египетских пирамидах обнаружены секретные лаборатории пришельцев

Ugpressa.ru вчера в 01:22
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Здоровье

Американские женщины часто рожают в плохо оборудованных больницах

Согласно исследованию, проведенному в США, многие американские женщины с беременностями высокого риска рожают детей в больницах без специализированной помощи для беременных и новорожденных.
MedikForum.ru 00:34
Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение

В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
REGNUM 04:01
Армия и оружие

Польский полковник отдал приказ о нормах женского макияжа в разведполку

Командир Варминского полка полковник Радослав Цинек отметил, что женщины-военнослужащие должны принять армейское единообразие не только в плане ношения военной формы, но и в плане использования макияжа.
Военное обозрение 02:13
Общество

В Петербурге доходы от турсбора могут достичь 3,5 млрд рублей в год

Ожидается, что доходы от турсбора могут достичь 3,5 миллиарда рублей ежегодно.
Телеканал Санкт-Петербург 03:45
Экономика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Гаджеты

Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки

Авторадио вчера в 11:35
Здоровье

Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.
Российская газета 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное