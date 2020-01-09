Общество
РБКСуд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксклюзивный документ «Технопарка»: разбираем, что московский инвестор запланировал строить на Шиесе
Новости Архангельска 29.ru05:11
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Политика
В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Теннис
ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира
В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Японский автопроизводитель готовит к премьере внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Наука
Учёные объяснили, почему любители чая живут дольше
Специалисты выяснили, почему регулярно пьющие зелёный чай живут дольше. Китайские учёные провели исследование, которое заняло много лет.
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Общество
В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
Армия и оружие
Индия отказалась от Су-57 ради F-35
Индия не станет покупать российские Су-57, а вместо этого, скорее всего приобретет американские F-35, так как нуждается в однодвигательных истребителях.
Здоровье
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае
Китайские эпидемиологи установили, что возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) стал новый вид коронавируса.
Политика
Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из под ружья, мужчина скончался на месте.
Армия и оружие
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Гаджеты
Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro
Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Происшествия