Общество

РБКРБКСуд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Эксклюзивный документ «Технопарка»: разбираем, что московский инвестор запланировал строить на Шиесе

Новости Архангельска 29.ru05:11

Суд обязал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК07:09

Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на Шиесе. Они признаны незаконными

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