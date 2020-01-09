Общество

РБКРБКСуд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе

Коммерсантъ05:54

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

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Суд обязал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Московский Комсомолец06:26

Суд признал постройки «Технопарка» на станции Шиес незаконными и потребовал их снести

Новости Архангельска 29.ru03:07
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