Общество
РБКСуд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Суд признал постройки «Технопарка» на станции Шиес незаконными и потребовал их снести
Новости Архангельска 29.ru03:07
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