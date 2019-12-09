Происшествия

РБКРБКФигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии фигуранта «дела 27 июля» Эдуарда Малышевского, который после задержания разбил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии общего режима, сообщает
 «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости11:51

Подробнее о событии

Три года за выбитое стекло автозака: как прошел суд над фигурантом «московского дела» Эдуардом Малышевским

Дождь13:18

Фигурант дела о летних беспорядках Малышевский получил три года колонии

Интерфакс12:58

Участник акции 27 июля Э.Малышевский получил три года колонии общего режима за нападение на полицейского

Агентство Москва11:48

Суд в Москве осудил участника акции 27 июля Малышевского на три года колонии

Москва 2412:19

Обвиняемый по «московскому делу» Эдуард Малышевский получил три года колонии за выбитое стекло автозака

Медиазона11:47

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС11:28

Обвинение потребовало для фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского 3,5 года колонии

Новая газета08:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Газета.Ru 07:23
Здоровье

Любимые продукты спасшихся от рака в последней стадии назвала врач

ToDay News Ufa 10:16
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Экономика

Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Известия 05:01
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
Gmbox.ru 10:16
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Газета.Ru 13:12
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

Зеленский приехал на саммит в Париж на обычной легковушке

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец в Париже на встречу лидеров «нормандской четверки» в сером минивене Renault.
Свободная Пресса 12:10
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Чемпионат вчера в 11:42
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Хоккей

Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем» в Подольске

Возрастное ограничение: 6+ Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Витязем» в Подольске 9 декабря, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Время Н 08:10
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Футбол

Российские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет

Шестнадцать клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее.
РБК 09:58
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Экономика

Топ-10: самые дорогие компании мира после IPO Saudi Aramco

Стоимость выставляемых на продажу акций говорит о том, что Saudi Aramco, скорее всего, станет самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 08:09
Происшествия

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
ТАСС вчера в 22:26
Общество

Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
Коммерсантъ 13:54
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Армия и оружие

ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 12:42
Политика

ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
РИА Новости Крым 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
Московское делоБольше новостей по теме
Главное