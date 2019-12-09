с чего всё началось

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, к трем годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Футбол Клопп: у «Ливерпуля» всё ещё сумасшедшие амбиции „Ред Булл Зальцбург“ был на подъёме после победы в матче с „Генком“, а мы сыграли вничью с „Наполи“, поэтому они рассчитывают побороться с нами.

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.

Происшествия Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого» По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.

Футбол «Ростов» одержал победу над «Спартаком» По итогу в матче 19 тура РПЛ «Ростов» одержал победу со счетом 4:1. Первым забил гол в пользу ростовчан Зайнутдинов.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».