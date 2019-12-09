с чего всё началось

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, к трем годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Игры Анонсирована новая часть BioShock Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

Политика Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Парижский саммит начался с конфуза Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.

Политика Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.