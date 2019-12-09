Происшествия
ТАСССуд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, к трем годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.Ведомости11:51
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Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
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Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
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Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас
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Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
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Екатерина Варнава отменила свадьбу
Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Армия и оружие
Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган
Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Политика
Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».