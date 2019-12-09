Происшествия

ТАССТАСССуд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, к трем годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает
 «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
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