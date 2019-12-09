Происшествия
ТАСССуд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, разбившего после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов, к трем годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.Ведомости11:51
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