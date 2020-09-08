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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.В источнике
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Коммерсантъ

Михаилу Ефремову предложена роль заключенного

Коммерсантъ14:11
Российская газета

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Российская газета08:48
ТАСС

Источник: суд не мог лишить Ефремова госнаград и звания заслуженного артиста в деле о ДТП

ТАСС06:43
RT на русском

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

RT на русском09:20
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП

РИА Новости09:14
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27

Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Во время перерыва на игры сборных команды Российской Премьер-Лиги по футболу проводят контрольные поединки Одним из таких сражений стала встреча между профессиональным футбольным клубом "ЦСКА" и тульским "Арсеналом".
Честный рейтинг букмекеров12:22
1

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс10:32
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Брянское «Динамо» сообщило об 11 заболевших коронавирусом футболистах

Одиннадцать футболистов брянского "Динамо" были заражены коронавирусной инфекцией, об этом стало известно перед матчем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского "Спартака-2", сообщается на официальном сайте брянского футбольного клуба.
РИА Новости09:12