Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
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Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.В источнике
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