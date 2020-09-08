Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.