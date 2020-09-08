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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья

Lenta.ru11:19
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о ДТП

РИА Новости09:14
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
RT на русском

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

RT на русском09:20
ТАСС

Источник: суд не мог лишить Ефремова госнаград и звания заслуженного артиста в деле о ДТП

ТАСС06:43
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27
Коммерсантъ

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Коммерсантъ06:48

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи почти на 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял более 2% на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ13:33

Назван преемник iPhone XR в 2021 году

Как пояснил инсайдер под ником Komiya в своем аккаунте в Twitter, компания из Купертино в IV квартале 2020 года и в I квартале 2021 года будет продавать пять устройств: текущая линейка из iPhone SE, XR, 11 получит iPhone 12 и 12 Pro.
Экономика сегодня09:38
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Кокорин вернулся в общую группу «Спартака» перед дерби с ЦСКА

8 сентября, пока чемпионат России стоит на паузе из-за сборов национальной команды, пресс-служба спартаковцев несколько поумерила гнев фанатов и сообщила, что Кокорин присоединился к тренировкам в общей группе, которая пока работает без ряда игроков, вызванных в свои национальные сборные.
Газета.Ru11:44
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Доля ипотеки в задолженности россиян достигла 44,7%

Сегодня, 8 сентября 2020 года, стало известно, что на 1 июля текущего года доля ипотечных кредитов в общем объём задолженности россиян перед банками достигла 44,7%, увеличившись за II квартал этого года на 1,2 процентного пункта.
Саминвестор04:09
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