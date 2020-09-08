Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Смотрите также
Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
В Минске начались задержания на акции в поддержку Марии Колесниковой
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора
Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера
Ефремов рассчитывает получить 8 лет колонии за смертельное ДТП
Адвокат Ефремова заявил, что обжалует вынесенный актеру приговор
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В Германии не планируют разъяснять выводы о состоянии Навального
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.В источнике
Подробнее о событии