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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Суд отверг доводы защиты о том, что актер сидел на пассажирском кресле во время ДТП и не поверил соответствующим показаниям свидетелей.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья

Lenta.ru11:19
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27
РИА Новости

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

РИА Новости05:57
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
ТАСС

Источник: суд не мог лишить Ефремова госнаград и звания заслуженного артиста в деле о ДТП

ТАСС06:43
RT на русском

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

RT на русском09:20
Коммерсантъ

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Коммерсантъ06:48

Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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