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РИА Новости
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

"Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова. "Меру пресечения изменить, взять под стражу в зале суда", - добавила Абрамова. До этого артист находился под домашним арестом.В источнике
С чего всё началось
По данным
 источника ТАСС, Ефремов может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года, так как он осужден за тяжкое преступление.
Реальное время07:20
Подробнее о событии
ТАСС

Серебренников призвал поддержать осужденного Ефремова

ТАСС08:04
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Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Коммерсантъ06:48
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27
RT на русском

Суд сохранил за Ефремовым все его госнаграды

RT на русском06:18
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

РИА Новости05:57
Наш Брянск.Ru

Михаила Ефремова могут отправить в брянскую колонию

Наш Брянск.Ru5 сентября в 13:31

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Нападающий минского «Динамо» Усов оштрафован

В матче Континентальной Хоккейной Лиги между минским "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым" игрок хозяев Илья Усов нарушил правила Спортсмен нанёс удар головой своему оппоненту, за что был удалён до конца встречи.
Честный рейтинг букмекеров08:12

Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах

Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова/Иван Букин не смогут принять участие в традиционных контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
РИА Новости07:03

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38