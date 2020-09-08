"Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова. "Меру пресечения изменить, взять под стражу в зале суда", - добавила Абрамова. До этого артист находился под домашним арестом.

С чего всё началось По данным источника ТАСС, Ефремов может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года, так как он осужден за тяжкое преступление. Реальное время 07:20