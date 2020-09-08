Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
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"Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова. "Меру пресечения изменить, взять под стражу в зале суда", - добавила Абрамова. До этого артист находился под домашним арестом.В источнике
С чего всё началось
По данным
источника ТАСС, Ефремов может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года, так как он осужден за тяжкое преступление.
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