Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
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Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
С чего всё началось
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы
Суд удостоверился, что Ефремов находился на водительском месте и не нашел оснований для того, чтобы прийти к выводу о нахождении в машине еще одного человека.
ТАСС05:45
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