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РИА Новости
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Суд удостоверился, что Ефремов находился на водительском месте и не нашел оснований для того, чтобы прийти к выводу о нахождении в машине еще одного человека.
ТАСС05:45
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Телепрограмма

Взяли под стражу в зале суда: Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы

Телепрограмма06:00
РИА Новости

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

РИА Новости05:57
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
RT на русском

Суд сохранил за Ефремовым все его госнаграды

RT на русском06:18
Спорт-Экспресс

«Жалко Ефремова, сложно ему будет в тюрьме». Мор — о приговоре заслуженному артисту России

Спорт-Экспресс06:28
Lenta.ru

Ефремова лишили водительских прав на три года

Lenta.ru06:02
ТАСС

Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП

ТАСС17:02

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Страницы Воронежской культуры05:56
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Кремль знает о ситуации с сотрудниками фонда «Национальное культурное наследие»

Пресс-секретарь президента заверил, что сообщения СМИ о ситуации с сотрудниками фонда видели в Кремле, об обращении попавших под сокращение сотрудников к президенту РФ Владимиру Путину также известно.
ТАСС06:30
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,1K

Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба

Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
РИА Новости05:08

Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина

Как пишет портал «Рlanet Тoday», возможно такая встреча могла бы стать причиной появления гибрида человека и инопланетянина, а это может решить немало проблем, которые связаны с колонизацией других планет.
Газета DAILY03:47
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