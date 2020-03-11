с чего всё началось

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Общество Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Наука Найден самый маленький динозавр размером с колибри Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5% Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.