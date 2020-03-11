Общество
RT на русскомСуд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.
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Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
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Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
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Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к комментариям болельщиков в соцсетях.
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ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
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«Кузбасс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Заксу»
Действующий чемпион России, дебютант Лиги чемпионов кемеровский «Кузбасс» стал первым полуфиналистом главного волейбольного еврокубка.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Джози Харрис, бывшая подруга американского боксера Флойда Мейвезера найдена мертвой у своего дома.
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Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
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Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5%
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5%, до $35,35 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 21:25 мск.
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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
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Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.