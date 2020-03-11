Общество

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.
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Голливудского продюсера 67-летнего Харви Вайнштена, которого несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает
 The New York Times.
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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

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Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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