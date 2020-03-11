с чего всё началось

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.

Финансы Курс доллара резко вырос на открытии торгов На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Экономика Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Происшествия Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Происшествия Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

Футбол У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.

Культура В Москве ограничили массовые мероприятия: что будет с концертами 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении временного запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек - продлится он 10 апреля.

Экономика Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.

Политика Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.

Экономика В распоряжении Украины осталось менее $3 млрд «живых» денег Киев, 11 марта 2020, 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.

Футбол Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.