Общество

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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