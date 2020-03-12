Общество
RT на русскомСуд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.
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Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Продавец аккаунтов к каршерингу арестован в Петербурге
В Санкт-Петербурге арестовали 21-летнего местного жителя, который создал 30 ложных аккаунтов для доступа к услугам каршеринговых сервисов.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции. Соответствующие решения были приняты на внеочередных сессиях.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Хоккей
Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Авто
Российская обновленная Hyundai Creta подорожала
Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Авто
«Натуральные новости» предупреждают: менять зимние шины на летние еще рано!
Как известно, специалисты рекомендуют менять зимние шины на летние тогда, когда среднесуточная температура начнет превышать +70С.
Политика
Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
Политика
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Футбол
УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса
УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Известный дизайнер из Екатеринбурга 33-летняя Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Футбол
Заболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» рассказал о своем состоянии
Защитник туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани рассказал о своем состоянии здоровья послед того, как у него был обнаружен коронавирус.
Экономика
Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.