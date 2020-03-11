Общество
RT на русскомСуд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.
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Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Космос
Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты
Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Армия и оружие
До военной базы в Ираке долетели десять ракет
Ракеты упали на территории базы Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), где дислоцированы американские военные.
Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Общество
В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий
Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин высоко оценил идею создания парламента «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку идее создания парламентского измерения «нормандского формата».
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала котировок накануне
После сильнейшего обвала цен на нефть накануне, во вторник стоимость Brent поднялась до $36,88 за баррель, WTI - до 6,91% до $33,28 за баррель.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Общество
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции в столице.
Политика
В США назвали переговоры Путина и Эрдогана победой российского лидера
Разрешение ситуации в Идлибе стало победой президента России Владимира Путина над лидером Турции Реджепом Эрдоганом, пишет издание The American Conservative.
Происшествия
При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека
По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
Пассажир автобуса в Петербург закашлялся и вызвал скандал
Пассажир рейсового автобуса, следовавшего из Таллина в Санкт-Петербург, закашлялся во время путешествия и вызвал скандал.
Технологии
Возможность блокировки Tor рассмотрит Роскомнадзор
Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Telegram Open Network (TON), Tor и интернете вещей.
Общество
Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть
Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Еще три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — объявили нефтяную войну России.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Энергетика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.