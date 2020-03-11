с чего всё началось

Американский суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах по двум из пяти пунктов обвинения.

Политика Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Космос Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.

Общество ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Общество В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Общество В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавирусной инфекции в столице.

Происшествия При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.

Технологии Возможность блокировки Tor рассмотрит Роскомнадзор Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Telegram Open Network (TON), Tor и интернете вещей.