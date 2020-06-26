Общество
Российская газетаСуд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. Такое решение огласила в пятницу судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева.
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Общество
Швеция, Норвегия и Финляндия зафиксировали небольшое увеличение концентрации искусственных радиоактивных веществ
В Швеции и Финляндии говорят о том, что фиксируют превышение концентрации веществ, которые имеют реакторное происхождение.
Эхо Москвы 11:32
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» из-за конфликта с Зиданом
Как сообщает ESPN, у валлийца конфликт с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.
Евро-футбол.ру 14:29
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 07:15
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции
В Рязанской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет.
YA62.ru 10:48
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Авто
Составили рейтинг самых дорогих в обслуживании машин в РФ
Самым дорогим обслуживанием в столице обладает Skoda Karoq – за 3 ТО нужно будет заплатить 46,8 тыс. руб. А наименьшей стоимостью ТО отличается Kia Rio – 22500 руб. Но в Северной столице самая высокая цена на обслуживание у Skoda Karoq (43720 рублей), а самая низкая – у Hyundai Solaris (25936 рублей).
CarsWeek.ru 11:39
Политика
Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17
Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК 14:29
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
RT на русском 14:27
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
RT на русском 12:42
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Гаджеты
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus представят в июле
Блогер Ice universe в социальной сети написал, что Qualcomm в июле представит новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus.
Astera 12:32
Общество
Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор
Русская Планета 10:50
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Космос
Space Perspective будет возить туристов к границе космоса на воздушном шаре
За два часа воздушный шар размером с футбольное поле поднимет туристов на высоту 30 480 метров, туда, где от атмосферы останется лишь 1%, а кривизна планеты и чернота космоса станут четко видны.
Хайтек+ 24 июня в 11:45
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за вырубки лесов на западе страны
RT на русском вчера в 23:55
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com 24 июня в 11:54
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 12:44
Наука
Новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор найдены в Тихом океане
В водах Тихого океана ученые обнаружили 6 ранее неизвестных и совершенно новых гигантских одноклеточных.
Live24 07:49