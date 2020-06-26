Общество

Российская газетаРоссийская газетаСуд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. Такое решение огласила в пятницу судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева.
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Что произошло за день: пятница, 26 июня

Интерфакс14:15

Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку

РИА Новости09:54

«Рады хотя бы условному сроку»: реакция на приговор Серебренникову

РБК12:40

Суд вынес приговор Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

RT на русском12:42

Условные сроки и штрафы. Приговор фигурантам дела «Седьмой студии»

ТАСС10:47

«Приятно, что домой». Реакция Алексея Малобродского на условный срок

Дождь10:38

Люди встретили аплодисментами решение суда по делу «Седьмой студии». Видео

Телеканал 360°10:36
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Швеция, Норвегия и Финляндия зафиксировали небольшое увеличение концентрации искусственных радиоактивных веществ

В Швеции и Финляндии говорят о том, что фиксируют превышение концентрации веществ, которые имеют реакторное происхождение.
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Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК 14:29
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском 14:27
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Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
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Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

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Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор

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Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
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