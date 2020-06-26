Общество

Российская газетаРоссийская газетаСуд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. Такое решение огласила в пятницу судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева.
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Суд приговорил к трем годам условно фигуранта дела «Седьмой студии» Итина, к двум условно - Малобродского (дополнение 2)

Агентство Москва10:47

Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку

РИА Новости09:54

«Рады хотя бы условному сроку»: реакция на приговор Серебренникову

РБК12:40

Домашний арест зачтут фигурантам дела Серебренникова, если их наказание станет реальным

ТАСС11:23

Серебренникову не запрещали занимать административные должности в театре

Интерфакс10:45

«Приятно, что домой». Реакция Алексея Малобродского на условный срок

Дождь10:38

Люди встретили аплодисментами решение суда по делу «Седьмой студии». Видео

Телеканал 360°10:36
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Общество

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
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Политика

Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
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Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Музыка

Группа Dixie Chicks сменила название из-за расистской коннотации

Газета.Ru 11:36
Общество

Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум

Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.
Общественная служба новостей 10:17
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
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Общество

Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты

В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
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Общество

Названы последствия для доллара при отключении Китая от системы SWIFT

Потери для денежной единицы США в случае отключения Китая от долларовых платежных систем будут незначительными, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Политическая Экспертиза вчера в 10:53
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Общество

Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения

Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
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Культура

«Союзмультфильм» представил премьеру второго сезона «Простоквашино»

Газета Культура 04:25
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ.
Первый Тульский 03:25
Армия и оружие

Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора

Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Технологии

Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4

Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru вчера в 07:19
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Футбол

Форвард «Ахмата» Ильин не включен в заявку на матч с «Сочи». В прошлой игре он сделал дубль

28-летний форвард не включен в заявку клуба на сегодняшнюю игру.
Sports.ru 10:31
Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ вчера в 10:00
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 12:44
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Общество

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
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Общество

Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске

59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCity 04:33
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Религия

В Екатеринбурге церковный суд над отцом Сергием перенесли на 3 июля

Уральский меридиан 05:42
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Стало известно о планах Индии купить у России танки «Армата»

Контракт Минобороны и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021 года 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16).
Lenta.ru 13:54
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
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