Общество

ИзвестияИзвестияСуд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Что произошло за день: пятница, 26 июня

Интерфакс14:15

Из зала суда к аплодирующей толпе. Как Кирилла Серебренникова встретили после приговора по делу «Седьмой студии»

Телеканал 360°16:05

Суд приговорил режиссера Серебренникова к условному сроку

РИА Новости09:54

Суд приговорил к трем годам условно фигуранта дела «Седьмой студии» Итина, к двум условно - Малобродского (дополнение 2)

Агентство Москва10:47

Страна монолога: о чем говорит условный приговор Кириллу Серебренникову

РБК12:55

«Приятно, что домой». Реакция Алексея Малобродского на условный срок

Дождь10:38

Домашний арест зачтут фигурантам дела Серебренникова, если их наказание станет реальным

ТАСС11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

Общественная служба новостей вчера в 19:31
57
Шоу-бизнес

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

Журнал о знаменитостях US Weekly получил анонимное сообщение о том, что американская актриса Эмма Робертс и ее партнер Гаррет Хедлунд ожидают пополнение в семье.
CT news 07:06
Шоу-бизнес

Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко

Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник 13:57
2
Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
52
Футбол

Семак призвал изменить медицинский протокол чемпионата России

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак призвал внести изменения в медицинский протокол чемпионата России.
Газета.Ru 16:24
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
20
Происшествия

Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков

BFM.ru 16:29
39
Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
5
Футбол

«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»

«Ростов» сообщил Российской премьер-лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК 11:50
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
57
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
35
Футбол

Сергей Семак: рад, что команда проявила характер в игре с «Крыльями»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 24-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (2:1).
Вести.Ru 16:55
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
6,7K
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
82
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
357
Киберспорт

Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля

Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru 11:15
Авто

Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат 06:59
Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
574
Здоровье

Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
65
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
125
Общество

Особое мнение: Владислав Иноземцев

Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Шоу-бизнес

Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Хёрд

Бывшая жена актёра Джонни Деппа Эмбер Хёрд ласково называла основателя компании SpaceX Илона Маска «человеком-ракетой» (rocketman).
News.ru вчера в 11:17
2
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
1,9K
Общество

Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
24
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
2,4K
Общество

Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США

Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.
Росбалт вчера в 16:46
115
Шоу-бизнес

Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида

Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru 01:38
7
Авто

Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8

Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
Автоновости дня вчера в 13:14
4
Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 09:09
8
Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
Главное