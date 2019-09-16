Происшествия
РИА НовостиУстинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к омоновцу (часть 2 статьи 318 УК), задержавшему его на акции 3 августа.Медиазона04:58
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
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Богатейшие американцы могут потерять сотни миллиардов долларов за несколько десятилетий, если в стране будет действовать налог на богатство, который предложила ввести кандидат в президенты Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
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Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
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Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
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Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", Брайан Тёрк скончался в возрасте 49 лет.
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
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Российский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
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Премьер Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать свой госбюджет на три года вперед Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на будущий год 9,9 млрд долларов расходов на оборону и безопасность.
Аргументы и Факты вчера в 10:31
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