Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
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Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .В источнике
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