Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Российская газета08:48
РИА Новости

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима

РИА Новости09:14
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
ТАСС

Источник: суд не мог лишить Ефремова госнаград и звания заслуженного артиста в деле о ДТП

ТАСС06:43
RT на русском

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

RT на русском09:20
Коммерсантъ

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Коммерсантъ06:48

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
Интерфакс09:10
4

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
35

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
536

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
32

На Украине заявили, что откажутся от российской вакцины от COVID-19

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть несколько предприятий, готовых массово производить вакцины от коронавируса COVID-19, власти ведут переговоры со странами-разработчиками.
РИА Новости06:48
156

Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».
Взгляд.ру08:22

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM05:34
17

Киевские силовики три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).
ИА Новороссия02:55