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РИА Новости
РИА Новости

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Как передает корреспондент ТАСС, актера взяли под стражу в зале суда.
ТАСС05:45
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ефремову дали 8 лет за смертельное ДТП. Что об этом говорят его жены, дети и друзья

Lenta.ru11:19
Коммерсантъ

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Коммерсантъ06:48
РИА Новости

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

РИА Новости09:14
РБК

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии

РБК05:55
ТАСС

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

ТАСС05:45
Sputnik Армения

Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Sputnik Армения06:27
RT на русском

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

RT на русском09:20

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Информационная война и самопиар — на канале «Россия 24» вышел сюжет про игру о гигантском милиционере

Сюжет про гигантского милиционера-злодея заинтересовал журналистов государственного телеканала мрачной атмосферой, а различные эксперты увидели в проекте признаки «информационной войны», черный пиар разработчиков и отсылку к политическим событиям в Беларуси.
CyberSport.ru10:09

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года — с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Пострадавшие от коронавируса легкие восстановятся

Признаки болезни наблюдались у пациентов в течение нескольких недель даже после выписки из больниц и независимо от перенесенной формы. srb62.ru Тем не менее, через 12 недель симптомы коронавируса стали исчезать, а проводимые исследования показывали, что легкие стали восстанавливаться.
МедиаПотоквчера в 14:49
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