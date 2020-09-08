Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
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Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.В источнике
С чего всё началось
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Как передает корреспондент ТАСС, актера взяли под стражу в зале суда.
ТАСС05:45
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